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    Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te H ACD | Kärcher

    Kärcher professional vacuum cleaner with grey body, yellow accents, and attached hose on wheels.

    Nass-/Trockensauger

    NT 30/1 Tact Te H ACD

    Artikelnummer: 1.148-237.0

    • 30-l-Behälter, komplettes Antistatiksystem, Staubklasse H
    • Sensorgesteuerte Filterabreinigung Tact, ACD-Zertifizierung, Gerätesteckdose
    • Zubehör elektrisch leitend, Flachfaltenfilter Safety/HEPA, Werkzeugmuffe