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    Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a black body, yellow accents, and a flexible hose attached to a floor nozzle.

    Nass-/Trockensauger

    NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition

    Artikelnummer: 1.148-280.0