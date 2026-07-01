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    Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te L | Kärcher

    Kärcher professional vacuum cleaner with a grey body, yellow accents, and a long hose attached to a floor nozzle.

    Nass-/Trockensauger

    NT 30/1 Tact Te L

    Artikelnummer: 1.148-211.0

    • 30-l-Behälter, Antistatikvorbereitung, Staubklasse L
    • Filterabreinigung Tact, elektrische Saugkraftregulierung, Gerätesteckdose
    • Bodendüse Adv 360 mm, Fugendüse, Flachfaltenfilter Wet & Dry, Werkzeugmuffe