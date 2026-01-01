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    Nass-/Trockensauger NT 38/1 Me Classic Edition | Kärcher

    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with a long hose and floor nozzle, featuring a grey top and stainless steel body.

    Nass-/Trockensauger

    NT 38/1 Me Classic Edition

    Artikelnummer: 1.428-538.0