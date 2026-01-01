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    Nass-/Trockensauger NT 40/1 Tact Te M ACD Holz | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a grey body, yellow accents, and a long hose, set on wheels for mobility.

    Nass-/Trockensauger

    NT 40/1 Tact Te M ACD Holz

    Artikelnummer: 1.148-356.0

    • 40-l-Behälter mit Schubbügel, komplettes Antistatiksystem, Staubklasse M
    • Sensorgesteuerte Filterabreinigung Tact, ACD-Zertifizierung, Gerätesteckdose
    • Zubehör elektrisch leitend, Kerzenfilter Holz, Werkzeugmuffe, Schubbügel