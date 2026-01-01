Nass-/Trockensauger NT 40/1 Tact Te M ACD Holz | Kärcher

Große Mengen Holz- und Faserstaub führen bei herkömmlichen Filtersystemen schnell zur Verstopfung – nicht so beim NT 40/1 Tact Te M ACD. Der kompakte Nass-/Trockensauger wurde speziell für holzbearbeitende Betriebe entwickelt und bewältigt dank Kerzenfilter Holz und sensorgesteuerter Filterabreinigung Tact bislang unerreicht große Mengen Holzstaub bei garantierter Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent. Durch die Zertifizierung nach der neuen ACD-Norm (Appliance for the Pickup of Combustible Dust) gemäß IEC 60335-2-69:2021 ist das Gerät für das Aufsaugen brennbarer Stäube zugelassen. Für die Direktabsaugung an Elektrowerkzeugen bietet es eine integrierte Gerätesteckdose mit Automatikanlauf sowie ein komplettes Antistatiksystem mit leitfähigem Zubehör. Mit ergonomischem Schubbügel und robustem 40-Liter-Behälter eignet sich der NT 40/1 Tact Te M ACD ideal für den Einsatz in Werkstätten, Schreinereien und Industriebetrieben.

Sensorgesteuerte Filterabreinigung Tact Garantiert höchste Saugkraft und Filterleistung. Optimale, bedarfsorientierte Filterabreinigungsfrequenz. Minimierte Geräuschemission. Kerzenfilter zertifiziert für die Staubklasse M Der Kerzenfilter verhindert zuverlässig das Verblocken des Filters. Abscheidegrad von 99,9 Prozent beim Saugen großer Mengen Faser- und Holzstaubs. ACD-Zertifizierung Zugelassen zum Saugen von brennbaren Stäuben. Zertifiziert gemäß IEC 60335-2-69:2021. Erhöhte Anwendersicherheit. Geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent Schutz der Gesundheit vor lungengängigen Feinstäuben. Geprüft nach Staubklasse M. Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör Erhöhte Anwendersicherheit. Ableitung der elektrostatischen Aufladung. Schutz vor elektrostatischer Entladung. Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik Elektrowerkzeug ist bequem an den Sauger anzuschließen. Einfache Bedienung über die Ein-/Ausschaltautomatik. Energieeinsparung: Sauger wird automatisch abgeschaltet. Sicherheitssauger der Staubklasse M Filtrationseffizienz von 99,9 %. Elektronische Volumenstromüberwachung. Gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze. Kühlluftfiltration Verlängert die Lebensdauer der Turbine. Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge Ermöglicht staubfreies Bohren, Sägen oder Schleifen mit Elektrowerkzeugen. Ausgestattet mit Gummiaufsatz und Falschluft-Drehring. Regulierung der Saugkraft über den Drehring. Ergonomischer Schubbügel Das ergonomische Design ermöglicht einen komfortablen Transport des Geräts.