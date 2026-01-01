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    Nass-/Trockensauger NT 48/1 | Kärcher

    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with a long hose and metal wand, featuring a grey body and black top.

    Nass-/Trockensauger

    NT 48/1

    Artikelnummer: 1.428-620.0

    • 48-l-Behälter, robustes Fahrgestell, Ablassschlauch, Netzkabel-/Zubehöraufnahme
    • Mechanische Schwimmerabschaltung, stabile Verschlusslaschen aus Metall
    • Bodendüse Adv 360 mm, Fugendüse, PES-Patronenfilter