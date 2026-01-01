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    Nass-/Trockensauger NT 50/1 K | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a long hose and nozzle, featuring wheels and a handle for mobility.

    Nass-/Trockensauger

    NT 50/1 K

    Artikelnummer: 1.148-470.0

    • 50-l-Behälter, zum Saugen großer Flüssigkeitsmengen, Schubbügel, Ablassschlauch
    • Schmutzwasserpumpe und Geka-Kupplung, Grobschmutzfilter
    • Bodendüse Adv 360 mm, Fugendüse, Grobschmutzfilter, Saugschlauch ölbeständig