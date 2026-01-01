Nass-/Trockensauger NT 50/1 Mwf | Kärcher

Extrem leistungsstark, sehr robust und mühelos transportierbar: Der Nass-/Trockensauger NT 50/1 Mwf von Kärcher erfüllt auch die höchsten Anforderungen bei Feuerwehreinsätzen. Ausgestattet mit einem 50-Liter-Behälter, Metall-Lenkrollen und einem stufenlos einstellbaren Schubbügel ist das mobile Gerät schnell am Einsatzort, wo es dank einer C-Kupplung zum Anschluss aller gängigen Feuerwehrschläuche sofort einsatzbereit ist. Die Schmutzwasserpumpe fördert bis zu 330 Liter Wasser pro Minute – optimal zur schnellen Beseitigung großer Wassermengen, wie sie bei Löscharbeiten oder Hochwassereinsätzen anfallen. Für Sicherheit von Mensch und Maschine sorgen dabei ein speziell zur Verwendung mit Stromgeneratoren konzipierter PRCD-K-Personenschutzschalter mit IP68-Stecker sowie ein Grobschmutz-Filterkorb, der die Schmutzwasserpumpe effektiv vor Verstopfungen durch aufgesaugte Steine, Laub oder Holz bewahrt. Darüber hinaus ist der Feuerwehrsauger NT 50/1 Mwf mit einem ölbeständigen Saugschlauch sowie einer hochwertigen Bodendüse aus Aluminium ausgerüstet.

Integrierte Schmutzwasserpumpe Über die Entsorgungspumpe können große Mengen an Flüssigkeiten entsorgt werden, sodass kontinuierlich gesaugt werden kann. PRCD-K-Personenschutzschalter mit IP68-Stecker Erkennt Fehlerströme in Sekundenbruchteilen und unterbricht die Stromzufuhr. Bietet zuverlässigen Schutz vor lebensgefährlichen Stromschlägen. Integrierter Grobschmutz-Filterkorb zum Schutz der Pumpe Schützt die Entsorgungspumpe vor Verstopfung durch Steine, Laub oder Holzstücke. Falschluftmuffe zur Saugkraftregulierung Die Muffe ist zwischen Schlauch und Krümmer angebracht. Emöglicht die Synchronisierung der Wasserfördermenge von Sauger und Pumpe. Ablassschlauch Die Schmutzwasserpumpe entsorgt den Großteil aufgesaugter Flüssigkeiten. Zur komfortablen Entsorgung verbliebener Restmengen an Flüssigkeiten. Integrierter Grobschmutzfilter zum Schutz der Turbine Schützt die Turbine vor Beschädigung durch Grobschmutz und Kleinteile. Hochwertiges Zubehör Ölbeständiger Saugschlauch. Indusriebodendüse aus Aluminium. Stufenlos einstellbarer Schubbügel.