Nass-/Trockensauger NT 50/1 Tact Te L | Kärcher

Feinstaub, Grobschmutz, Flüssigkeiten: Unser Nass- und Trockensauger NT 50/1 Tact Te L macht wirklich vor nichts halt. Mit seinem 50 Liter großen Behälter mit Bumper, Metalllenkrollen und einem ölbeständigen Ablassschlauch sowie dem höhenverstellbaren Schubbügel eignet er sich optimal zur Reinigung von Arbeitsplätzen und Maschinen in Produktion, Werkstatt und auf der Baustelle. Damit ist er prädestiniert für besonders anspruchsvolle Kunden aus Industrie und Bauwirtschaft, die sich täglich auf Profimaschinen verlassen und unterbrechungs- sowie staubfreies Arbeiten schätzen. Dafür sorgen unter anderem das bewährte Filterabreinigungssystem Tact sowie der feuchtigkeitsresistente PES-Flachfaltenfilter. Eine integrierte Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik erleichtert die Arbeit mit Elektrowerkzeugen, während der zentrale Drehschalter die einfache Auswahl von Saugprogrammen ermöglicht und die Drehzahl mit einem separaten Drehknopf stufenlos eingestellt werden kann. Umfangreiches Zubehör gehört serienmäßig mit dazu und lässt sich in der integrierten Saugschlauch- und Zubehöraufnahme bequem verstauen.

Verstellbarer, ergonomischer Schubbügel Der verstellbare Schubbügel passt sich dank eines Schnellverschlusses der Körpergröße des Bedieners an. Zur platzsparenden Verstauung des Geräts wird der Schubbügel einfach ganz nach unten geklappt. Ölbeständiger Ablassschlauch Ölfester, integrierter Ablassschlauch zum bequemen Entleeren von Flüssigkeiten. Breite Bodendüse mit schnell wechselbaren Einsätzen Bodendüse mit Bürststreifen- und Gummilippeneinsätzen. Müheloser Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen. Zentraler Drehschalter Saugprogramme bequem über zentralen Drehschalter umschaltbar.