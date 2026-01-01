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    Nass-/Trockensauger NT 50/1 Tact Te L | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with grey body, yellow accents, hose, and wheels, designed for professional use.

    Nass-/Trockensauger

    NT 50/1 Tact Te L

    Artikelnummer: 1.148-411.0

    • 50-l-Behälter, Antistatikvorbereitung, Staubklasse L, Schubbügel, Ablassschlauch
    • Filterabreinigung Tact, Gerätesteckdose mit Automatikanlauf
    • Bodendüse Adv 360 mm, Fugendüse, Flachfaltenfilter Wet & Dry, Werkzeugmuffe