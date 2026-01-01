Nass-/Trockensauger NT 50/1 Tact Te L | Kärcher

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Nass-/Trockensauger
Artikelnummer: 1.148-411.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Luftmenge (l/s)
74
Vakuum (mbar / kPa)
273 / 27.3
Behälterinhalt (l)
50
Behältermaterial
Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)
1380
Standardnennweite ( )
35
Kabellänge (m)
7.5
Schalldruckpegel (dB(A))
68
Farbe
Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg)
18.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
24
Abmessungen (L × B × H) (mm)
640 x 370 x 1045
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete