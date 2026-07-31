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    Nass-/Trockensauger NT 50/1 Tact Te M ACD | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a grey body, yellow accents, and a long hose attached to a floor nozzle.

    Nass-/Trockensauger

    NT 50/1 Tact Te M ACD

    Artikelnummer: 1.148-435.0

    • 50-l-Behälter mit Schubbügel, komplettes Antistatiksystem, Staubklasse M
    • Sensorgesteuerte Filterabreinigung Tact, ACD-Zertifizierung, Gerätesteckdose
    • Zubehör elektrisch leitend, Flachfaltenfilter Wet & Dry, Werkzeugmuffe