Nass-/Trockensauger NT 50/2 Me Classic Edition | Kärcher

Flüssigkeiten, Grobschmutz und Staub lassen sich mit dem saugstarken 2-motorigen Nass-/Trockensauger NT 50/2 Me Classic im Handumdrehen beseitigen. Das Gerät verfügt über einen 50-Liter-Behälter und steht für ausgezeichnetes Handling und solide Qualität. Dank serienmäßigem Schubbügel und extra stabilem Fahrwerk mit Metalllenkrollen wird in Sachen Mobilität ein Höchstmaß an Komfort erreicht. Das Gerät arbeitet mit Patronenfilter und besticht zudem durch sein Easy-Service-Konzept. Ausgelegt ist der NT 50/2 Me Classic für mittelgroße Schmutzmengen.

Robust und komfortabel transportierbar Beste Mobilität auf allen Untergründen dank extra stabilem Fahrwerk, großen Rädern und Metall-Lenkrollen. Der serienmäßige Schubbügel gewährleistet einen komfortablen Transport. Exzellente Saugleistung 2 kraftvolle Turbinen garantieren eine herausragende Saugleistung. Die starke Saugleistung garantiert exzellente Reinigungsergebnisse und höchste Effizienz. Saugen ohne Filtertüte Die 2-motorigen NT Classic-Geräte sind mit dem bewährten Kärcher Patronenfilter ausgerüstet. Der Patronenfilter ermöglicht dauerhaftes Saugen ohne Filtertüte.