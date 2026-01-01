Nass-/Trockensauger NT 50/2 Me Classic Edition | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Nass-/Trockensauger
Artikelnummer: 1.667-030.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Luftmenge (l/s)
53
Vakuum (mbar / kPa)
225 / 22.5
Behälterinhalt (l)
50
Behältermaterial
Edelstahl
Aufnahmeleistung (W)
2300
Standardnennweite ( )
40
Kabellänge (m)
7.5
Schalldruckpegel (dB(A))
76
Farbe
Silber
Gewicht ohne Zubehör (kg)
17.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
23.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
580 x 510 x 850
Lieferumfang
Produktinformationen
Anwendungsgebiete