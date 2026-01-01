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    Nass-/Trockensauger NT 50/2 Me Classic Edition | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a long hose and wheeled base, featuring a grey and black design.

    Nass-/Trockensauger

    NT 50/2 Me Classic Edition

    Artikelnummer: 1.667-030.0

    • 50-l-Edelstahlbehälter, 2 Turbinen, Saugen ohne Filtertüte möglich, Schubbügel
    • Starke Saugleistung, Easy-Service-Konzept für Turbinenwechsel, Metalllenkrollen
    • Bodendüse 360 mm, Fugendüse, Patronenfilter, Filterkorb