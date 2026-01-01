Nass-/Trockensauger NT 55/2 Tact² Me I | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Nass-/Trockensauger
Artikelnummer: 1.667-237.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Luftmenge (l/s)
74
Vakuum (mbar / kPa)
254 / 25.4
Behälterinhalt (l)
55
Behältermaterial
Edelstahl
Aufnahmeleistung (W)
2760
Standardnennweite ( )
40
Kabellänge (m)
10
Schalldruckpegel (dB(A))
73
Farbe
Silber
Gewicht ohne Zubehör (kg)
43
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
51.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
710 x 570 x 1070
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen