Nass-/Trockensauger NT 55/2 Tact² Me I | Kärcher

Der NT 55/2 Tact² Me I zählt zur Top-Klasse professioneller Nass-/Trockensauger von Kärcher. Das Gerät ist mit einer Weiterentwicklung des bewährten Tact-Systems zur Filterabreinigung ausgestattet und erreicht ein Optimum an Produktivität. Der innovative Nass-/Trockensauger bietet zwei Motoren und besticht durch konstant hohe Saugleistung. Zudem überzeugt das Gerät durch extra lange Filterstandzeiten. Für kontinuierliches, unterbrechungsfreies Arbeiten ohne den ständigen Gedanken an einen Filterwechsel. Der Nass-/Trockensauger eignet sich sowohl zur Entfernung großer Mengen feinen Staubs als auch zur Beseitigung von grobem Schmutz und Wasser. Klassische Einsatzgebiete sind zum Beispiel das Bauwesen, der Lebensmittelsektor, das Automotive-Segment oder die Industrie im Allgemeinen.

Absetzmechanik Einfaches Anheben und Absetzen des Behälters. Zur Entleerung wird nur der Behälter entnommen, Gerät und Fahrgestell bleiben am Einsatzort. Echter Nass-/Trockensauger Wird beim Saugen von Flüssigkeiten der maximale Füllstand erreicht, schaltet der Sauger dank elektronischer Füllstandskontrolle automatisch ab. Fahrbarer Edelstahlbehälter Der abgesetzte Behälter kann bequem aus dem Fahrgestell entnommen und zur Entsorgung/Entleerung gefahren werden.