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    Nass-/Trockensauger NT 55/2 Tact² Me I | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a large cylindrical body, hose, and nozzle, mounted on wheels for mobility.

    Nass-/Trockensauger

    NT 55/2 Tact² Me I

    Artikelnummer: 1.667-237.0

    • 55-l-Edelstahlbehälter, Antistatikvorbereitung, 2 Turbinen, Schubbügel
    • Automatische Filterabreinigung Tact² für das Saugen sehr großer Feinstaubmengen
    • Zubehör elektrisch leitend, Bodendüse Adv 360 mm, Flachfaltenfilter Dry