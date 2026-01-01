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    Nass-/Trockensauger NT 65/2 Ap | Kärcher

    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with grey body, black top, and attached hose on wheels.

    Nass-/Trockensauger

    NT 65/2 Ap

    Artikelnummer: 1.667-291.0

    • 65-l-Behälter, 2 Turbinen, Schubbügel, Ablassschlauch
    • Halbautomatische Filterabreinigung Ap, elektronische Füllstandskontrolle
    • Bodendüse Adv 360 mm, Fugendüse, Flachfaltenfilter Dry