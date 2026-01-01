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    Nass-/Trockensauger NT 75/1 Me Ec M Z22 | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a stainless steel body, large wheels, and a long hose with a floor nozzle.

    Nass-/Trockensauger

    NT 75/1 Me Ec M Z22

    Artikelnummer: 1.667-332.0

    • 75-l-Edelstahlbehälter, komplettes Antistatiksystem, Staubklasse M, Schubbügel
    • Bürstenloser EC-Motor (5000 h), Zulassung brennbare Stäube Zone 22
    • Zubehör elektrisch leitend, Flachfaltenfilter Wet & Dry, Fugendüse