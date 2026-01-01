Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Nass-/Trockensauger NT 75/2 Ap Me Tc | Kärcher

    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with stainless steel body, large wheels, and flexible hose.

    Nass-/Trockensauger

    NT 75/2 Ap Me Tc

    Artikelnummer: 1.667-292.0

    • 75-l-Edelstahlbehälter, 2 Turbinen, Schubbügel, Kippfahrgestell, Ablassschlauch
    • Halbautomatische Filterabreinigung Ap, elektronische Füllstandskontrolle
    • Bodendüse Adv 360 mm, Fugendüse, Flachfaltenfilter Dry