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    Nass-/Trockensauger NT 75/2 Tact² Me Tc | Kärcher

    Kärcher professional wet and dry vacuum cleaner with a stainless steel body, large wheels, and a long hose attachment.

    Nass-/Trockensauger

    NT 75/2 Tact² Me Tc

    Artikelnummer: 1.667-289.0

    • 75-l-Edelstahlbehälter, 2 Turbinen, Antistatiksystem, Kippfahrgestell
    • Automatische Filterabreinigung Tact² für das Saugen sehr großer Feinstaubmengen
    • Zubehör elektrisch leitend, Bodendüse Adv 360 mm, Flachfaltenfilter Wet & Dry