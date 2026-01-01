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    Pad grün 25 cm | Kärcher

    Rectangular green scouring pad with a textured surface, isolated on a white background.

    Pad grün 25 cm

    Artikelnummer: 6.999-103.0

    Grünes, vielseitig einsetzbares Reinigungspad von Kärcher zur intensiven Reinigung von Böden und Oberflächen.
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