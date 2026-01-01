Pad, Mittelhart, Grün, 356 mm, 5 Stück | Kärcher

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Artikelnummer: 6.369-002.0Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.
Farbe
Grün
Durchmesser (mm)
356
Härtegrad
Mittelhart
Menge (Stück)
5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1