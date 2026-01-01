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    Pad, Mittelhart, Grün, 356 mm, 5 Stück | Kärcher

    Round green scrubbing pad with a textured surface and a central hole, designed for cleaning applications.

    Pad, Mittelhart, Grün, 356 mm, 5 Stück

    Artikelnummer: 6.369-002.0

    Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.