Pad, Mittelweich, Rot, 356 mm, 5 Stück | Kärcher

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Artikelnummer: 6.369-003.0Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.
Farbe
Rot
Durchmesser (mm)
356
Härtegrad
Mittelweich
Menge (Stück)
5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9