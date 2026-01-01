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    Pad, Mittelweich, Rot, 406 mm, 5 Stück | Kärcher

    Round, dark red floor cleaning pad with a central hole, presented on a white background.

    Pad, Mittelweich, Rot, 406 mm, 5 Stück

    Artikelnummer: 6.371-147.0

    Mittelweich, zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.