Pad, Mittelweich, Rot, 406 mm, 5 Stück | Kärcher

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Artikelnummer: 6.371-147.0Mittelweich, zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.
Farbe
Rot
Durchmesser (mm)
406
Härtegrad
Mittelweich
Menge (Stück)
5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.2