Pad schwarz 25 cm | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-354.0Hoch abrasives, schwarzes Reinigungspad zur Beseitigung von Verschmutzungen auf nicht textilen Böden und anderen, unempfindlichen Oberflächen.
Schmutzart
Stark haftende Verschmutzung
Verschmutzungsgrad
Hoch
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0
Verpackungsgewicht (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
250 120 15
Abmessungen, verpackt (mm)
250 120 36
Anwendungsgebiete