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    Pad-Sohle Klettsystem 60 cm | Kärcher

    Black, rectangular foam pad with a textured, dimpled surface, viewed against a white background.

    Pad-Sohle Klettsystem 60 cm

    Artikelnummer: 6.999-322.0

    Wechselbare Padsohle (60 cm) für das Staubwischgerät Klett, 60 cm, von Kärcher. Mit strukturiertem Schaumstoff zur Verbesserung des Reinigungsergebnisses.