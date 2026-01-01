Pad-Sohle Klettsystem 60 cm | Kärcher

Die 60 Zentimeter breite Padsohle ist bei der Trockenreinigung die ideale Ergänzung zum Staubwischgerät Klett (60 cm) und Staubbindetüchern von Kärcher. Der strukturierte Schaumstoff des Pads passt sich hervorragend an die zu reinigende Oberfläche an und steigert so die Qualität des Reinigungsergebnisses. Bei Bedarf ist die Padsohle jederzeit problemlos wechselbar.