Pad-Sohle Klettsystem 60 cm | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-322.0Wechselbare Padsohle (60 cm) für das Staubwischgerät Klett, 60 cm, von Kärcher. Mit strukturiertem Schaumstoff zur Verbesserung des Reinigungsergebnisses.
Programm
STANDARD
Textilienart
Einwegtextilien
Arbeitsbreite (cm)
60
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0
Verpackungsgewicht (kg)
0.1
Abmessungen (L × B) (mm)
600 x 100
Abmessungen, verpackt (mm)
600 x 100 x 30
Anwendungsgebiete