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    Pad weiß 25 cm | Kärcher

    White rectangular cleaning pad with a textured surface, set against a plain white background.

    Pad weiß 25 cm

    Artikelnummer: 6.999-102.0

    Weißes, vielseitig einsetzbares Reinigungspad von Kärcher zur intensiven Reinigung von Böden und Oberflächen.