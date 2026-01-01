Pad weiß 25 cm | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-102.0Weißes, vielseitig einsetzbares Reinigungspad von Kärcher zur intensiven Reinigung von Böden und Oberflächen.
Schmutzart
Stark haftende Verschmutzung
Material
PET / PA
Verschmutzungsgrad
Niedrig
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0
Abmessungen (L × B × H) (mm)
250 120 20
Anwendungsgebiete