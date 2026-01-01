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    Padtreibteller, 355 mm | Kärcher

    Black Kärcher floor cleaning disc with textured surface and central mounting hub, shown on a white background.

    Padtreibteller, 355 mm

    Artikelnummer: 6.907-150.0

    Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.