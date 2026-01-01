Padtreibteller, 479 mm | Kärcher

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Artikelnummer: 4.762-534.0Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.
Durchmesser (mm)
479
Menge (Stück)
1
Gewicht (kg)
4.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3.8