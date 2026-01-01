Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Padtreibteller, 479 mm | Kärcher

    Circular black pad with textured surface and central attachment hub, featuring small holes evenly distributed across the pad.

    Padtreibteller, 479 mm

    Artikelnummer: 4.762-534.0

    Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.