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    Padtreibteller, 508 mm | Kärcher

    Black circular pad with textured surface and white plastic centre, designed for attachment to cleaning equipment.

    Padtreibteller, 508 mm

    Artikelnummer: 8.600-041.0

    Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung, Häkchenplatte und Centerlock.