Padtreibteller, 508 mm | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 8.600-041.0Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung, Häkchenplatte und Centerlock.
Durchmesser (mm)
508
Menge (Stück)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
4.3