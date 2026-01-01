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    Padtreibteller STRONG, 335 mm | Kärcher

    Circular black pad with textured surface and central attachment hub, featuring small holes evenly distributed across the pad.

    Padtreibteller STRONG, 335 mm

    Artikelnummer: 4.762-590.0

    Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 65. 2 Stück erforderlich.