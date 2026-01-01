Padtreibteller STRONG, 375 mm | Kärcher

Artikelnummer : 4.762-591.0

Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 75. 2 Stück erforderlich.