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    Padwalzenwelle, 350 mm | Kärcher

    Transparent cylindrical tube with metallic end caps, lying horizontally on a white background.

    Padwalzenwelle, 350 mm

    Artikelnummer: 4.762-009.0

    Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.