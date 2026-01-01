PartsPro Mikroben-Suspension | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-262.0Reaktiviert den biologischen Abbauprozess in biologischen Teilereinigern. Steigert die Mikrobenaktivität bei langer Standzeit des Teilereinigers und bei besonders stark verschmutzter Reinigungsflüssigkeit.
Gebindegröße (ml)
250
Verpackungseinheit (Stück)
24
pH-Wert
6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Produkt
Anwendungsgebiete