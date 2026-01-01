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    PartsPro Mikroben-Suspension | Kärcher

    Kärcher Microbe Suspension bottle with black cap, featuring multilingual instructions and branding on the label.

    PartsPro Mikroben-Suspension

    Artikelnummer: 6.295-262.0

    Reaktiviert den biologischen Abbauprozess in biologischen Teilereinigern. Steigert die Mikrobenaktivität bei langer Standzeit des Teilereinigers und bei besonders stark verschmutzter Reinigungsflüssigkeit.