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    PartsPro Teilereinigungsmittel Extra, Pulver RM 63 | Kärcher

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    PartsPro Teilereinigungsmittel Extra, Pulver RM 63

    Artikelnummer: 6.295-255.0

    Entfernt selbst stärkste Verschmutzungen wie Öle, Fette, Ziehfette, Ruß, etc. Zur Reinigung von alkaliunempfindlichen Teilen wie Motoren, Getrieben, Kleinteilen, Gussteilen etc.