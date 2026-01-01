PartsPro Teilereinigungsmittel Extra, Pulver RM 63 | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 6.295-255.0Entfernt selbst stärkste Verschmutzungen wie Öle, Fette, Ziehfette, Ruß, etc. Zur Reinigung von alkaliunempfindlichen Teilen wie Motoren, Getrieben, Kleinteilen, Gussteilen etc.
Gebindegröße (kg)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
13.2
Gewicht (kg)
20
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
20.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
750 x 450 x 120
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete