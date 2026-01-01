PartsPro Teilereinigungsmittel RM 39 | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 6.295-424.0Das materialschonende Reinigungs- und Entfettungsmittel entfernt wirksam Öl-, Fett- und Rußverschmutzungen an Metallteilen und bietet zusätzlich einen temporären Korrosionsschutz.
Gebindegröße (l)
200
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
10.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
232.6
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete