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    PartsPro Teilereinigungsmittel RM 39 | Kärcher

    Blue barrel with a Kärcher RM 39 label, featuring product details and an image of a cleaning application.

    PartsPro Teilereinigungsmittel RM 39

    Artikelnummer: 6.295-424.0

    Das materialschonende Reinigungs- und Entfettungsmittel entfernt wirksam Öl-, Fett- und Rußverschmutzungen an Metallteilen und bietet zusätzlich einen temporären Korrosionsschutz.