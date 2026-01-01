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    Stromgenerator PGG 8/3 | Kärcher

    Kärcher portable generator with control panel, wheels, and metal frame, featuring various switches and connectors.

    Stromgenerator

    PGG 8/3

    Artikelnummer: 1.042-209.0