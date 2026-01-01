PowerControl Strahlrohr 027 | Kärcher

Die ideale Alternative für Ihren Hochdruckreiniger ohne Servo-Control-Funktion: Unser PowerControl-Strahlrohr 027 mit patentierter Powerdüsenkontur zur Steigerung der Reinigungsleistung um bis zu 40 Prozent verfügt über eine stufenlose und kinderleicht zu bedienende Druckverstellung in unmittelbarer Griffweite des Anwenders. Damit können Sie Reinigungsleistung und Reinigungsaufgabe während der Anwendung präzise aufeinander abstimmen. Über einen integrierten Niederdruckmodus kann gezielt Reinigungsmittel eingesetzt werden. Um das Ergebnis weiter zu optimieren, unterstützt sie darüber hinaus eine Strahlebenenverstellung, die jederzeit für den passenden Arbeitswinkel sorgt.