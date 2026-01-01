PowerControl Strahlrohr 034 | Kärcher

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Artikelnummer: 4.112-045.0Leicht erreichbare, präzise Druckverstellung während des Arbeitens: mit dem PowerControl-Strahlrohr mit Düsengröße 034 den Arbeitsdruck stufenlos und schnell an jede Aufgabe anpassen.
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Farbe
Anthrazit
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.2