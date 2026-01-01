PowerControl Strahlrohr 038 | Kärcher

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Artikelnummer: 4.112-047.0Schnelle, einfache, präzise, stufenlose Druckverstellung direkt im Griffbereich: das PowerControl-Strahlrohr mit Düsengröße 038 zur genauen Abstimmung des Arbeitsdrucks auf die Aufgabe.
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Farbe
Anthrazit
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1