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    Powerdüse , 080 | Kärcher

    Silver Kärcher nozzle with engraved logo, cylindrical shape, smooth metallic finish, isolated on white background.

    Powerdüse , 080

    Artikelnummer: 2.113-015.0

    Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen.