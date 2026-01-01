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    Aluminum Stiel / D 23 mm | Kärcher

    Silver broom handle with a teal grip, isolated on a white background.

    Aluminum Stiel / D 23 mm

    Artikelnummer: 9.212-126.0

    • Leichter Aluminiumstiel, Aussparung zum Einhängen
    • 140 cm, 23 mm Durchmesser
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