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    Premium Doppelfahreimer Kit Uni Presse 2 x 25 L | Kärcher

    Kärcher cleaning trolley with dual grey buckets, blue and red handles, teal frame, and wheels, viewed from the front.

    Premium Doppelfahreimer Kit Uni Presse 2 x 25 L

    Artikelnummer: 9.212-062.0

    • Doppelfahreimer 2 × 25 l
    • Seitlicher Schiebegriff
    • Backenmopppresse per Hand