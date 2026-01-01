Premium Einfachfahreimer Kit Uni Presse 25 L | Kärcher

Robust, leicht und rostfrei: Unser Wischwagen aus 100 Prozent Polypropylen überzeugt mit hochwertigen Materialien und Ausstattungsmerkmalen. Dazu gehören die anwenderfreundliche Universal Presse, 80-Millimeter-Räder, Stoßstangen sowie ein 25-Liter-Eimer in der Farbe Blau. Der seitliche Schiebegriff ermöglicht dazu ein besonders einfaches Handling des Einfachfahreimers – auch bei engen Platzverhältnissen.