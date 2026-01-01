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    Premium Glasreinigungs Kit MultiLink 30 cm 56-93 cm | Kärcher

    Cleaning tool set with handle, mop head, squeegee, blue and white cloths, and packaging box on white background.

    Premium Glasreinigungs Kit MultiLink 30 cm 56-93 cm

    Artikelnummer: 9.212-036.0

    • Beste Produktauswahl speziell für Glasreinigung und schwer zugängliche Stellen
    • Höhenverstellbarer Aluminiumstiel 56–93 cm und ergonomisches Handpad
    • Mopp für allgemeine Oberflächen u. Ultramikrofasermopp für glänzende Oberflächen