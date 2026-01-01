Taschensystem Ultrasafe Wischbezug, blau, 40 cm | Kärcher

Der Wischbezug „Mikrofasermopp Kurzfaser abrasiv Light“ in der klassischen Taschenvariante ist besonders für universelle Einsätze geeignet. Der Mopp besitzt keine Aufsauglage, daher werden Eimer- oder Sprühreinigungsmethoden empfohlen. Dank seiner feinen Mikrofasern und der Scheuerstreifen aus eingearbeiteten Polyamidfasern und robusten Polypropylenborsten wird auch hartnäckiger Schmutz effektiv gelöst, und das Textil verfügt darüber hinaus auch über ausgewogene, kraftsparende Gleiteigenschaften. Dazu bietet der Wischbezug abgenähte Ecken und insgesamt 4 Schlaufen in den Farben Blau, Rot, Gelb und Grün. Mithilfe dieses farbcodierten Systems lässt sich der Bezug eindeutig einem bestimmten Reinigungsbereich zuordnen, und Kreuzkontaminationen werden effektiv verhindert. Dazu werden die nicht benötigten Schlaufen einfach abgeschnitten. Der Mikrofasermopp eignet sich sowohl zum Einsatz mit Doppeleimerfahrwagen, Eineimerfahrwagen sowie der Presse als auch für die Sprühmethode.