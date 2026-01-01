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    Taschensystem Ultrasafe Wischbezug, blau, 40 cm | Kärcher

    Blue microfibre mop pad with coloured tags, laid flat on a white background.

    Taschensystem Ultrasafe Wischbezug, blau, 40 cm

    Artikelnummer: 6.999-381.0

    • Taschenhalterung
    • 50 % PP, 40 % PET, 10 % PA, EU Ecolabel
    • Speziell für Sicherheitsfliesen