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    Premium MF Mopp Shine Klett 30 cm 5 x | Kärcher

    Two grey rectangular microfiber cloths, one partially overlapping the other, on a white background.

    Premium MF Mopp Shine Klett 30 cm 5 x

    Artikelnummer: 6.999-378.0

    • Ultramikrofasermopp speziell für Glas aus 80 % PET, 20 % PA, Kletthalterung
    • 30 cm
    • Glatte und glänzende Oberflächen, fusselfreie und rückstandslose Reinigung
    ¹⁾
    Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.