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    Premium MF Mopp Verzwirnt blau Klettsystem EU Ecolabel 40 cm | Kärcher

    Blue rectangular microfiber mop pad with white backing, eco-label and brand tags visible.

    Premium MF Mopp Verzwirnt blau Klettsystem EU Ecolabel 40 cm

    Artikelnummer: 6.999-385.0

    • Kletthalterung
    • 85 % PET, 15 % PA, EU Ecolabel
    • Universal für Hartböden und wasserempfindliche Böden
    ¹⁾
    Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.