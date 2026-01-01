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    Premium MF Mopp Verzwirnt blue Pocket EU Ecolabel 40 cm | Kärcher

    Blue microfibre mop pad with colour-coded tags on a white background.

    Premium MF Mopp Verzwirnt blue Pocket EU Ecolabel 40 cm

    Artikelnummer: 6.999-132.0

    • Taschenhalterung
    • 85 % PET, 15 % PA, EU Ecolabel
    • Universal für Hartböden, wasserempfindliche Böden
    ¹⁾
    Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.