Premium MF Mopp Verzwirnt blue Pocket EU Ecolabel 40 cm | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-132.0
Programm
STANDARD
Bodenbeschaffenheit
Glatt und leicht strukturiert
Verschmutzungsgrad
Niedrig bis stark
Textilienart
Mehrwegtextilien
Arbeitsbreite (cm)
40
Textilienfixierung
Taschen
Material
85% PET / 15% PA
Textilienmaterial
Mikrofaser
Herstellungsart
Polgestrick (Reinigungslage)
Textilienstruktur
Schlingenflor
Waschtemperatur (°C)
90
Waschempfehlung (°C)
60
Trocknertemperatur (°C)
60
Waschzyklen¹⁾
300
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg / g/m²)
0.1 / 440
Abmessungen (L × B) (mm)
400 140
Anwendungsgebiete