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    Microred Klettbezug, 40 cm | Kärcher

    Red microfibre cloth pad with Kärcher branding, laid flat on a white background.

    Microred Klettbezug, 40 cm

    Artikelnummer: 9.212-009.0

    • Kletthalterung
    • 85 % PET, 15 % PA, EU Ecolabel
    • Universal für Hartböden und wasserempfindliche Böden