Premium MF Tuch EU Ecolabel grün 40 x 40 cm 5 x | Kärcher

Das Kärcher Premium MF Tuch EU Ecolabel grün 40 x 40 cm 5 x Mikrofasertuch vereint Nachhaltigkeit mit hoher Reinigungsleistung und ist mit dem EU Ecolabel zertifiziert. Dieses Label steht für eine umweltschonende Herstellung mit kontrollierten Emissionen und reduziertem Einsatz schädlicher Substanzen. Zudem wird die Einhaltung fairer Arbeitsbedingungen sichergestellt. Das Tuch wurde speziell für die manuelle Oberflächenreinigung im professionellen Einsatz entwickelt. Es ist robust, langlebig und für verschiedenste Schmutzarten sowie Oberflächen geeignet. Auch nach zahlreichen Waschzyklen behält es Form und Farbe, was die Lebensdauer erhöht und Kosten senkt.