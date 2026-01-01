Premium MF Tuch Glide blau 38 x 38 cm 5 x | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 9.212-051.0
Textilienart
Mehrwegtextilien
Material
68% PE / 12% PA / 20% PU
Waschtemperatur (°C)
90
Waschempfehlung (°C)
60
Waschzyklen¹⁾
300
Menge (Stück)
5
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg / g/m²)
0.2 / 285
Verpackungsgewicht (kg)
0.2
Abmessungen (L × B) (mm)
380 x 380
Anwendungsgebiete