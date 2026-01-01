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    Premium MF Tuch Glide grün 38 x 38 cm 5 x | Kärcher

    Bright green microfibre cloth with a textured surface, shown flat and evenly lit.

    Premium MF Tuch Glide grün 38 x 38 cm 5 x

    Artikelnummer: 9.212-053.0

    • Beschichtetes Tuch 68 % PE, 12 % PA, 20 % PU
    • 41,5 × 33,5 cm, 285 g/m²
    • Besonders geeignet für glänzende Oberflächen wie Stahl, Chrom und Keramik
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    Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.