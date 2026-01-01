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    Premium MF Tuch Pure blau 40 x 40 cm 5 x | Kärcher

    Folded light blue cloth on a white background.

    Premium MF Tuch Pure blau 40 x 40 cm 5 x

    Artikelnummer: 9.212-048.0

    • Ultramikrofaser 70 % PE, 30 % PA
    • 40 × 40 cm, 130 g/m²
    • Fusselfreie und rückstandslose Reinigung
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    Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.